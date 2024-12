Ja latałem zbiorkomem pół roku (przymus losowy). Auto 17 minut do pracy, 17 minut z pracy (w granicach wioski). Mocarne autobusy 45 minut jazdy w jedną stronę, do przystanku 3 minuty, od przystanku do pracy 17 minut (na szczytowej prędkości, jak zaczynałem to 22 minuty). Powrót podobnie. Oczywiscie jak autobus przyjechał (co nie było oczywiste). To sama jazda. Jak musiałem dzieci do przedszkola odstawić to dodatkowe 20 minut, choć biły rekordy szybkości Pokaż całość