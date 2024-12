Przecież to oszczerstwo, teraz prowadzenie działalności to bułka bez masła.

Dobrowolny ZUS poszybuje w górę od 2025 roku, najdroższy prąd podrożeje, gaz tak samo, do tego skompkikowany system podatkowy, a jak skarbówka się przyczepi, to Ty masz udowodnić swoją niewinność, do tego czasu masz zawieszone konta bankowe.



W Polsce teraz żyje się łatwo, miło i przyjemnie, a ludzie się bardziej do siebie uśmiechają.