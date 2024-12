Trzeba zrobić trzy rzeczy na początek:



1. Podatek kościelny dla wierzących. (Ateiści i Agnostycy nie powinni płacić, bo i za co)

2. Kasy fiskalne dla księży. (Wykonują usługę, chcą kasę, to niech się rozliczają)

3. Apostazja w urzędzie ,a nie na plebanii (Wreszcie miało ,by to jakiś sens. Zwalniało ,by automatycznie z podatku)



Ale wiadomo kler będzie bronił kasy, bardziej jak czystości wiary.