Nie wojna bo to byłaby gruba przesada. To raczej prewencja Nato przeciw jakimś statkom widmo pod chińską banderą ktore na zlecenie pijanej kacapii przecinają kable telekom.



Nazywajmy sprawy po imieniu. Rosja to żul dracy ryja pod sklepem i kopający latarnię. Nato to drogówka która właśnie dostała zlecenie aby żula zawinąć.