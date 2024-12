'WIARA' - czyli co wlasciwie? We wschodnich kulturach nie ma takiego slowa jak wiara, religia. Na pewno nie w takim znaczeniu jak u nas.



Wiara, religia - w wydaniu zachodnim - czyli slepe posluszenstwo, bez wlasnego wewnetrznego zycia duchowego ¯\(ツ)/¯



Gdyby nie ruchy protestanckie, to do dzisiaj msze katolickie bylyby po lacinie a posiadanie wlasnego egzemplarza Biblii w najlepszym razie niemile widziane...