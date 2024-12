sorry, ale facet jest idiotą. "Ona mnie zdradziła. Byłem strasznie rozgoryczony, wściekły. Ja się z tym do końca nie pogodziłem. Bardzo długo z tym walczyłem"

a wystarczyło pójść do papugi i wystąpić o nieuznanie ojcostwa. rozumiałbym, gdyby facet o tym nie wiedział, ale on miał świadomość, że jest bezpłodny, więc mógł to zrobić na pewniaka. miał na to 6 miesięcy