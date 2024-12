Pamiętacie tę obietnicę platfusów, że oni by te 2 mld przeznaczone na TVP za rządów PiS przeznaczyli na dzieci chore na raka? Nie tylko nie przekierowali tych 2 mld na onkologię, to jeszcze dołożyli do TVP, będącej "w likwidacji", kolejny miliard!

Czy w całej współczesnej historii politycznej Polski znajdzie się bardziej nikczemny i obrzydliwy chwyt marketingowy, od tego co zrobili platformersi?

Zapraszam do dyskusji.