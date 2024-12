kumpel zajmuje się modelarstwem i robi takie rzeczy. Mi zrobił 4fun silnik parowy zasilam go kilkoma trotkami albo pokruszonym pelecikiem. Silnik generalnie nic nie robi poza działaniem ale i tak jest fajny jak to tam pracuje. Na jednym wsadzie kiedy już jest rozgrzany to całkiem długo się kręci :). Raz wziąłem go pod namioty i spiąłem do małego wentylatorka. Wydajność bardzo słaba ale coś tam myrdał powietrzem i można było go zasilić Pokaż całość