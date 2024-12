Jeśli myślicie, że tylko elektryki zbierają te dane to sobie myślcie tak dalej.

Każdy nowy samochód od najtańszej Daci Sandero do luksusowe limuzyny ma wbudowany na stałe moduł komunikacji z kartą SIM. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Jak chcecie samochód bez takich bajerów to szukajcie modeli tak z 2015 i starszych. Część modeli już w 2012 miała takie ficzery.