"Tuż nad rynną śmierci" - do tej rynny jest tam jakieś 50 metrów w poziomie, ale ok. To towarzystwo z dachu mogło co najwyżej s-------ć się na posadzkę piętro niżej. Tam, na dachu tego spodka, stoi cała grupa osób, w tym jeden typ z gołym torsem. Pytanie brzmi: kto całe to towarzystwo tam wpuścił?