Najwieszy problem tego dziennika to nie to ze jest platny tylko kazda p------a leci do rodzicow zamiast adresowac rozne rzeczy do dzieci.

np. trzeba przyniesc kasztany - info do rodzica

stroj na akademie - info do rodzica

zadanie domowe -jw

wycieczka - jw

uwaga w dzienniku, zmiana planu ...

itd... uczniowie maja wszystko w pompie bo o niczym nie musza pamietac. To nie tak powienno dzialac. Oceny ok ale cala reszta jest Pokaż całość