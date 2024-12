Przeczytałem ten artykuł i generalnie problem z nim jest taki, że on ma śmieciową wartość, bo co może Musk wiedzieć o Niemcach poza kwestiami związanymi z fabryką Tesli pod Berlinem? Walnął kontrowersyjnego tweeta, a potem rozwinął go w dłuższym tekście, w którym też ani nic ciekawego ani odkrywczego nie pada.