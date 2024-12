Ale co on im tam przeszkadzał? Po co te społeczniaki z samochodów trąbiły? Zazdroszczą mu że ma rower?

Czemu go po prostu nie wyminęli tam dużo miejsca było.

Poza tym, on tam stał tylko na chwilę i niby komu te 10-15minut chodzenia po jezdni miało przeszkadzać?

Już nie wspominam że miasta nie budują chodników, to gdzie ma chodzić albo stać?

Trochę tolerancji, empatii, jak czekał i miał ważną sprawę to te parę minut na jezdni może Pokaż całość