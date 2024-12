Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich wprost określił pomysł Kredytu 0% jako kroplówkę adresowaną do niewielkiej grupy Polaków. "Pan z PZFD pierwszy raz powiedział prawdę - bo dopłaty są adresowane do deweloperów, a to faktycznie niewielka grupa Polaków"...