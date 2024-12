Problem jest taki, że twardy elektorat nie sprawdza innych źródeł niz niezależna i zarublika. Do nich idzie przekaz że nie popierała to nie popierała. Macie przykład pierwszy z brzegu, Romanowski. Na chlopa są kwity, nagrania, maile czy nawet późniejsze działania potwierdzające ich prawdziwość a do pisowskiego betonu nadal nie dociera. Pis przyjął strategie kłamstwa bo nikt w ich mediach tego nie prostuje a w KRRiT siedzi pisowski nominat. Zresztą, nie jestem pewny Pokaż całość