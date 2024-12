Ładne tam musiały wlecieć kwoty na kampanie, skoro aż tak d--a im się pali, że próbują to przepchnąć mimo utraty poparcia.

Ale to w sumie PSL. Kilka procent betonowego elektoratu rodziny na swoim, partia która przyklei się jako koalicjant nawet do NSDAP. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )