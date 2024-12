Już widzę te wasze p--------o jak to biedny pracownik dyma pracodawcę bo mu się w końcu należy.

To ja wam powiem - zastanówcie się dlaczego fabryki otwiera się właśnie w Chinach itd..

Jęczycie jak to przemysł ucieka z eurokołchozu do Chin, Indii bo tam niby taniej a to właśnie europa robi wszystko aby tak się stało (przepisy, zakazy, nakazy).

Biznes musi się spinać i nikt nie robi niczego jako wolontariat.