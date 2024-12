Braun po prostu powiedział to o czym wiedzą wszyscy z pozostałymi politykami Konfederacji i jej wyborcami włącznie.

Konfederacja w swojej obecnej formule nie ma szans na to, by samodzielnie dojść do władzy. Politykom takim jak Mentzen, Wipler czy Bosak nie zależy na ideałach tylko na tym by dopchać się do koryta, ale aby to osiągnąć muszą stworzyć koalicję z którąś z większych partii - a jedyną, która chciałaby ich przygarnąć, jest PiS. Pokaż całość