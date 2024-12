Tytuł co innego i treść zupełnie co innego.



Treść w żaden sposób nie odnosi się do smogu - piszą tam tylko że wykryto zapylenie i to pyłem gruboziarnistym (normalna sytuacja gdy jest sucho, watr zawieje i sypnie drobnym piaskiem).



Smog oznacza tlenki azotu albo siarki w powietrzu.

No więc sprawdźmy jak wygląda sytuacja ze smogiem, gdzie jest ten wielki smog, 40-45µg/m³ to jest lekko podwyższony poziom (norma mówi że średnia roczna nie powinna przekraczać Pokaż całość