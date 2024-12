Żydzi mają przyzwolenie na dokonywanie zbrodni wojennych i nie można ich krytykować, bo USA się obrazi. Jaki psychiatryk. A dziwimy się "jak to możliwe że Hitler dokonywał zbrodni i zwykli niemcy go nie powstrzymywali". No to mamy odpowiedź, wszyscy wiedzą że Netanyahu powinien skończyć na stryczku po procesie w Hadze, ale mainstrimowe media zamilczają temat, a politycy udają że to nic takiego