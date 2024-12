Niech mi ktoś napisze, dlaczego została zablokowana możliwość sprawdzenia kto co "lubi". Czasami widuje się po 10000/20000 polubień i jestem prawie w 100% przekonany, że to boty albo "lajki" z Indii dla zasięgu, których nie da się zweryfikować... To dopiero jest manipulacja.



Jesteśmy za wolnością słowa, ale jak chcesz to zweryfikować to już nie?