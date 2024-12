Do cyrku ludzie chodzą pośmiać się z klaunów. Nie widzę w tym nic złego. Tak to jest kiedy ludzie robią z siebie debili to przyciągaja uwagę. Poza tym to i tak jest powolny koniec tv. Ja nie oglądam od 15 lat. Mój ojciec z matką od 5 lat. Mój młodszy brat nie ma pojęcia co to telewizja. Kiedy rozmawiam ze znajomymi podobnie. Mają tv w domach ale tylko do grania na konsoli Pokaż całość