tak dla przykladu powinien dostac dozywocie bez mozliwosci wyjscia poprzedzona wielotygodniowymi torturami i obarczeniem majatkowym najblizszej rodziny mordercy bez zadnych skrupulow i wtedy moze by tego typu akcje nagel by ustaly a kazdy kto mi przydzieli za moja wypowiedz minusa niech doswiadczy co ta biedna kobieta ale razy 100 i niech cierpi a kazdemu kto przydzieli mi plusa niech cala jego rodzina i on zyje w pelnym zdrowiu i szczeciu AMEN