Od lat deweloperzy nagminnie unikają podawania cen nieruchomości w swoich ofertach, zarówno na stronach internetowych, w ogłoszeniach, jak i podczas prezentacji inwestycji. Zmusza to potencjalnych nabywców do podejmowania dodatkowych wysiłków w celu uzyskania podstawowych informacji. Co więcej, nawet po bezpośrednim kontakcie z deweloperem często nie otrzymuje się jasnej odpowiedzi, a jedynie ogólnikowe informacje lub zaproszenie do dalszych negocjacji.