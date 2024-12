O co właściwie wypkopkom chodzi? Chcecie żeby wojna trwała jak najdłużej? Bo to, że Rosja nie przegra chyba już do waszych otumanionych łbów dotarło, prawda? Czyli co, ma zginąć kolejne kilkaset tysięcy ukrów? A może chcielibyście wkręcić w to Polskę? Nic nie stoi na przeszkodzie dołączyć do legionu międzynarodowego.