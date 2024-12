Ta elektrownia ma produkować 300 TWh/rok. Roczne zapotrzebowanie Polski to około 170 TWh.

Gdyby na wszystkich naszych rzekach postawić zapory, jedna za druga to by generowały rocznie 25 TWh, czyli 15% naszego zapotrzebowania. Sama Kaskada Dolnej Wisły wg koncepcji z 1957 r. (9 zapór) to 4 TWh/rok.

1 reaktor jądrowy AP1000 to 10 TWh/rok, czyli jedna elektrownia jądrowa z 3 reaktorami dałaby więcej energii elektrycznej niż zapory na wszystkich naszych rzekach.