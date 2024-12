Deweloperuchy nie chcą się dzielić z zarobkiem dlatego apelują aby banki zmniejszyły swoje prowizje, dzięki czemu więcej zostanie dla nich. A później wprowadzą program dopłat do mieszkań dla młodych Polaków, co nie będzie programem dopłat do kredytów. Co za szczwane lisy. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )