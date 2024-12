Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów – powiedział kiedyś Albert Einstein.



Niestety Polacy to głupi naród i głosują od 20 lat raz na PiS, raz na PO i oczekują że partie będą robić co innego.

To tak jakby przywrócić do TVP Holecką albo Lisa i oczekiwać że tym razem będą bezstronni.