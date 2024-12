Cennik nie może być jawny bo wtedy nie będzie mógł być zależny od samochodu i cycków. Jak podadzą cenę w okolicach miliona to nikt nie sprawdzi bo za drogo. Jak wystawią za 800 to ktoś inny zaproponuje 790 i będzie wyżej w sortowaniu. Jak wystawią bez ceny to powiedzą że cena jest normalnie milion ale zrobią promocję i jak się zdecydujesz do końca dnia to mogą się zgodzić na 850. Żeby zakaz Pokaż całość