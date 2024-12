Wystarczy przypomnieć sobie co było 25-30 lat temu a co dopiero 200-300 :D uszczelnianie okien co roku na zimę bo trzymały ciepło jak sitko wodę... A że uszczelka to był luksus to się upychało watę czy gazety w szpary, pamiętam jak dzisiaj jak nożem upychałem takie rzeczy między okno a ramę :)