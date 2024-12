Kiedyś czytałem teorię że lotto to metoda na finansowanie jakiś lewych interesów służb specjalnych: można pod przykrywką wygranej przekazać legalnie dużą kasę podstawionym wygrywającym. Kasa wychodzi jako wygrana a zwycięzca to jakiś tam anonimowy Kowalski.



Oczywiście to takie gdybanie, ale patrzcie jaki by to był elegancki mechanizm. Wszystko na legalu ale poza budżetem i bez konieczności tłumaczenia na co kasa poszła. Widzę potencjał na jakiś thriller albo kryminał :-)