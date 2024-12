Mija się z prawdą. Według tej strony barwa światła słonecznego to 5500 K do 7000 K.

Pokaż całość

On nie tyle mija się z prawdą, co ma czytelnika za kretyna, który nie potrafi sprawdzić podstawowych informacji w Wikipedii. Nazywa 4000-4500 barwą nieprzyjemnie zimną, gdy to jest barwa tzw. neutralna, a to właśnie on sugeruje wejście w barwy żółte. Pisze coś o przyjemnym świetle słonecznym, gdy światło dzienne jest akurat mocno zimne.