Mało tego - ostatnio gdzieś czytałem, że komunizm to nie jest żaden ustrój a planowany eksperyment społeczny odgórnie sterowany przez "światowych ważniaków". Póki co zawsze kończyło się to zagłodzeniem albo wymordowaniem milionów istnień, co sprowadzało się do słowa "ups" i obecnie ten sam eksperyment rozwija się (z cudownym powodzeniem) w UE.



Efekty pewnie zobaczymy w najbliższych paru latach ( ͡ € ͜ ʖ ͡ €)