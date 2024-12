No nie wiem. Koleś najpierw sprawdził czy ma nóż w kieszeni, a potem dopiero poleciał "dawać lekcję małolatom". Jedyne, co z tego można wyciągnąć, to żeby nie zaczepiać nikogo na ulicy bo "street always wins". To nie jest dobry człowiek, który pękł bo był pod presją prześladowania. To jest p---b, który pokazał małolatom, że w życiu trzeba uważać, bo można trafić na p----a. Normalny człowiek by się pewnie nie znalazł w takiej Pokaż całość