Inflacja lubi to, poprzedni rząd jeszcze ostrzej leciał, z 1750 zł w 2015 na ponad 4000 w 2024.



Dobrze byłoby jak by ci zatrzymali się na 4666 zł, bo jak pójdą śladami poprzedników to za 8 lat będzie ponad 10 tys. zł, a bułka będzie kosztować 5 zł. W 2015 bułka poznańska to ok. 30gr z normalnej piekarni, teraz powyżej 1 zł.