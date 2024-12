Ale jakie to ma znaczenie? W USA zyskuje na tym kilka promili ludzi, duża część społeczeństwa boi się leczyć, żeby nie stracić oszczędności życia.



Tak, mają mocną gospodarkę, tylko 30% tego to wyzysk obywateli.



Jaki mają eksport na osobę w USA? Jeżeli dobrze patrzyłem i pamiętam to kilka lat temu na Europejczyka wypadało 1.5 razy więcej niż na Amerykanina.

Co z tego, że mają Apple czy Google jeżeli te korporacje wspierają promil społeczeństwa