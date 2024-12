Szok i niedowierzanie :)



Emituj 10% swiatowej emisji i zarzynaj gospodarke horrendalnymi kosztami zeby emitowac mniej (a ze to niczego nie zmieni? A kto by sie przejmowal? :P)



W tym samym czasie ci co emituja 50% maja to w dupie i rozwijaja gospodarki bo maja nizsze koszty. (nie wspominamy juz o zwiekszaniu emisji)



Co moze pojsc nie tak?