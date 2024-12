Ekscytacja co najmniej jakby połowa wykopków mieszkała w Ameryce. Dla Polski wybór Trumpa to nie jest jakaś mega super wiadomość. Trump stawia na Amerykę i Amerykanów. Jak wycofa wsparcie dla Ukrainy, to co myślicie stanie się później? Myślicie, że po tych latach napier&alania w rusków, teraz Putin z nami piąteczkę zbije? Że machnie ręką "aaa tam, to nic, że Ukraińcy mordowali naszych żołnierzy z waszą pomocą, wszystko ooooki, nie ma problemu, rzucamy Pokaż całość