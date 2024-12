Ja w ogóle nie pojmuję logiki (prócz chęci ofc zysków) w reklamowaniu leków... Jesteś chory to idziesz do lekarza - do rodzinnego kolejek nie ma. Można też iść do apteki i kupić to, co farmaceuta doradzi/zaproponuje. Reklamy w radiu/tv leków na hemoroidy, upławy albo swędzenie pochwy/penisa to już wyższa metafizyka.