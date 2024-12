Nie będzie żadnego katastru, to tylko teatr dla gojów podczas gdy elity finansowe tego kraju są grubo załadowane w nieruchy (politycy, środowiska prawnicze i lekarskie). Gdyby Państwo chciało realnie podnieść opodatkowanie nieruchomości to podniosłoby podatke od najmu (dziś 8,5% z opcją wzrostu do 12,5%, podczas gdy podatki od pracy to od 40 do 60%)



Będzie za to podatek od pracy dojebywany coraz biedniejszym.