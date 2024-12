Szwajcaria to najlepszy przykład tego jak prawo głosu kobiet niszczy społeczeństwa naszej cywilizacji - przypominam, że to właśnie w Szwajcarii, jedyny kraj w którym do pewnego stopnia funkcjonowała demokracja bezpośrednia, był ostatnim krajem gdzie kobiety otrzymały prawo głosu (ostatni region padł w latach 80-tych ) - odkąd kobiety głosują,kraj podąża tą samą trajektorią co reszta - sprowadzanie dzikich wrogich nam migrantów.