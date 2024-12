Ludzie myślą, że to „zarabiaj do 20 tysięcy miesięcznie” to jest gwarantowane 20 tysięcy co by się nie dzialo, w jakiejkolwiek lokalizacji. A po buźkach patrząc na tych franczyzobiorców to to nawet dzieci nie powinno mieć zazwyczaj.



Fabryka, potem ewentualnie ogródek przy pożydowskiej kamienicy uznanej za własną, grzyby, chłop na ryby. Takie rzeczy a nie biznes.



Sieć ciśnie na wyniki? To otwórz sobie własny. Jeden, drugi może stworzysz własną sieć xD. 100% Pokaż całość