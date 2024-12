Dlatego nie jestem patriotą. Nie dlatego, że jestem sojowym kosmopolitką, ale widzę, że patriotyzm to propagandowy frazes władz, którzy dokonują transakcji krwią swoich ludzi. Alternatywnym, lepszym scenariuszem byłoby gdyby ci żołnierze zabili swoich dowódców po świętach di konali ostatecznego pojednania. Państwo to zalegalizowana mafia, która pod słowem prawo robi to samo co najgorsi przestępcy.