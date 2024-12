Zakład przynosił jeszcze w 2022 r. 20mln zysku, na szczęście my jako supermocarstwo humanitarno-ekologiczne zaoralismy swój przemysł chemiczny, stosując bezmyślne sankcje na rosję (które bogate państwa zachodu obchodzą z palcem w d.. oraz dostosowując się do chorej polityki UE wysokich cen energii. Brawo my, a kto myśli inaczej ten wiadomo, ruska onuca!