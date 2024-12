Może to nasz słynny kierowca z tagu motoryzacja bez umiejętności? On taki wyszczekany, a prowadzić auta wśród innych ludzi totalnie nie umie. Cwlmod to pewnie ty. Ostatnio w sumie po raz kolejny robiłeś auto, tym razem wyjeżdżając komuś w dupe. Chyba już z piąte rozwalanie auta xDD