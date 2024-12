125 tys. km przejechał samochodem służbowym były dyrektor generalny Lasów Państwowych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. W każdy piątek kierowca musiał go wozić do domu rodzinnego na Śląsk. W poniedziałek szofer przywoził dyrektora z powrotem do stolicy. To nie jedyny taki przypadek.