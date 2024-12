Ola, pulchna nastolatka uzależniona od kryształu, rusza jak taran. Baśka - krótkie włosy, nałogowo brała m------n i LSD

I oczywiście dziennikarstwo na poziomie absolutnego dna. "Kryształ" to właśnie m------n (ewentualnie inne katynony, ale jak ktoś jest w to w-----y, to wszystko dla niego to kryształ, zresztą dilerzy też często sami nie wiedzą co sprzedają, kryształ to kryształ), a o "nałogowym braniu LSD" to już nawet szkoda gadać...