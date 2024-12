Jak ktoś zwiewa za granicę żeby się ukryć, to proces powinien się odbyć bez niego i wszystkie wątpliwe kwestie powinny być rozstrzygane na jego niekorzyść, a cały majątek skonfiskowany. Złodzieje nachapali się za pisu, a teraz chcą zwiewać za granicę, mimo że jak sami byli przy wladzy to rzucali frazesami, że "uczciwy człowiek nie ma nic do ukrycia i nie powinien się obawiać". Jak widać oni uczciwi nie byli.