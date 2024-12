Janusze biznesu. Wyeliminować JEDYNY powód, który wyróżniał tę pastę, czynił ją "polecaną przez dentystów" i upoważniał do wyceniania się jako premium. W imię czego? Chorej ideologii, bo "ślad węglowy i zwierzątka"? Mozliwością oznaczenia produktu jako wegańskiego? No cóż, ich wybór, zobaczymy czy ta nowa grupa klientów, która te rzeczy obchodzą, o ile się pojawi, skompensuje odejścia starych. Ja Elmex więcej nie kupię, no chyba, ze wróci stary skład, to się zastanowię.