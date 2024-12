pewnie mnie zminusikują spekulanci, ale bajtcoiny nie mają jusz żadnej wartości. To co obiecywano:

- anonimowość

- wygodne płatności

- bogactwo poza systemem



jest jusz nieprawdziwe. Za to zeżera się mnóstwo zasobów na bzdurne algorytmy. To tak jakbyś wchodził na drzewo i zeskakiwał, bo za wejście na drzewo dostajesz pieniazek.